Politiet brukte tåregass mot prideparade i Istanbul

Det er femte år på rad at Pride-arrangementer forbys i Istanbul på grunn av sikkerhetsgrunner. Også i turistbyene Antalya og Izmir ved Egeerhavet er det lagt ned forbud mot å markere LHBTI-samfunnets årlige feiring.

Tusenvis hadde samlet seg i nærheten av den berømte hovedgaten Istiklal Caddesi og Taksim-plassen i sentrum av Istanbul, hvor det var meningen at en pridemarsj skulle markere slutten på Istanbuls pride-uke.

Til tross for myndighetenes forbud, hadde politiet latt deltakerne samle seg i en sidegate i nærheten hvor arrangørene kom med en uttalelse.

Da brøt opprørspoliti inn ved å bruke tåregass mot folkemengden, sier AFPs korrespondent på stedet. Politihunder befant seg også på stedet, melder AP.

På Taksim-plassen var det stort politioppbud, samt flere vannkanoner som var satt i beredskap for å spre menneskemengden.

Fredag uttalte Istanbuls ordfører Ekrem Imamoglu til internasjonale journalister at alle grupper burde være frie til å demonstrere i fredelige termer slik at det ikke forstyrrer, og at han vil diskutere årsaken til forbudet med myndighetene.

Også i fjor oppsto lignende sammenstøt mellom politiet og pride-deltakere. Da blokkerte politiet marsjen og dyttet deltakerne inn i sidegatene med tåregass, hunder og køller. I 2017 sto politiet klare med vannkanoner og tåregass, men avfyrte gummikuler mot en gruppe på rundt 40 aktivister.

