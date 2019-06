Sju demonstranter drept i Sudan

utenriks

Nyhetsbyrået baserer seg på tall fra landets helsedepartement. En legekomité tilknyttet protestbevegelsen i landet sier at fem er drept.

– På sykehuset i hovedstaden og i provinsene er det flere som er alvorlig skadd av kulene til militærjuntaen, sier legekomiteen til nyhetsbyrået AFP.

Det er også meldt om ukjente snikskyttere som har skutt mot demonstrantene som protesterer mot militærstyret i Sudan.

– Fem eller seks borgere er skutt, i tillegg til tre medlemmer av Rapid Support Force, sa Mohammed Hamdan Dagalo, RSFs øverstkommanderende og nestleder i det styrende militærrådet, kort tid etter hendelsen.

– De er vandaler, mennesker med en skjult agenda. Snikskytterne vil bli stilt for retten, la han til.

Titusenvis av mennesker har demonstrert flere steder i Sudan søndag. De krever en slutt for landets militære styre, som grep makten da landets mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt 11. april i år.

– Hæren skal ikke regjere over oss, lød et av slagordene fra de mange demonstrantene.

Skutt med tåregass

Politiet skjøt med tåregass mot demonstrantene som nærmet seg presidentpalasset i den sudanske hovedstaden Khartoum søndag, etter at en ledende protestgruppe oppfordret til marsj.

«Vi søker rettferdighet for martyrene og at makten overføres til sivile», heter det i en Twitter-uttalelse fra fagforeningen SPA, som har stått i spissen for protestbølgen.

Minst fem tåregassbeholdere ble fyrt av mot demonstrantene da de var rundt 700 meter fra presidentpalasset, opplyser en korrespondent fra nyhetsbyrået AFP.

Flere sammenstøt

Både i Bari-distriktet nord i Khartoum og i de to østlige distriktene Mamura og Arkweit kom det til sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

Ifølge øyenvitner brukte politiet tåregass mot demonstranter både i hovedstaden Khartoum og i byen Gadaref øst i Sudan

Over 100 mennesker er drept i sammenstøt mellom politiet og demonstranter i Sudan de siste ukene, ifølge landets legeforening, som står protestbevegelsen nær.

