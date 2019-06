Snikskyttere skjøt mot demonstranter i Sudan

utenriks

– Snikskytterne vil bli stilt for retten, sa Mohammed Hamdan Dagalo, leder for militærjuntaen, kort tid etter hendelsen.

Titusenvis av mennesker har demonstrert flere steder i Sudan søndag. De krever en slutt for landets militære styre, som grep makten da landets mangeårige president Omar al-Bashir ble avsatt 11. april i år.

Skutt med tåregass

Politiet har skutt med tåregass mot demonstrantene som nærmet seg presidentpalasset i den sudanske hovedstaden Khartoum, etter at en ledende protestgruppe oppfordret til marsjering.

«Vi søker rettferdighet for martyrene og at makten overføres til sivile», heter det i en Twitter-uttalelse fra fagforeningen SPA, som har stått i spissen for protestbølgen.

Minst fem tåregassbeholdere ble fyrt av mot demonstrantene da de var rundt 700 meter fra presidentpalasset, opplyser en korrespondent fra nyhetsbyrået AFP.

Flere sammenstøt

Både i Bari-distriktet nord i Khartoum og i de to østlige distriktene Mamura og Arkweit oppsto det sammenstøt mellom demonstranter og politiet.

Ifølge øyenvitner brukte politiet tåregass mot demonstranter både i hovedstaden Khartoum og i byen Gadaref øst i Sudan

Over 100 mennesker er drept i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Sudan de siste ukene, ifølge landets legeforening, som står protestbevegelsen nær.

