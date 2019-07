Kaptein på redningsskip på vei til retten i Italia

utenriks

Det er italiensk grensepoliti som mandag formiddag transporterer den 31 år gamle kapteinen fra den italienske øya Lampedusa til byen Agrigento på Sicilia.

Lørdag trosset Rackete en ordre fra Italias innenriksminister Matteo Salvini om ikke å føre redningsbåten til kai. Det var da over to uker siden skipet hadde reddet rundt 50 migranter og flyktninger fra en oppblåsbar båt utenfor Libyas kyst.

Selv om fem EU-land til slutt sa ja til å ta imot de potensielle asylsøkerne, nektet Salvini fortsatt å la båten legge til kai.

Fryktet for migrantenes liv

Rackete har i flere dager advart om at personene om bord var i ferd med å bli desperate, og etter å ha kommet i land har hun forklart at hun fryktet noen ville ta livet av seg ved å hoppe i sjøen.

Italiensk påtalemyndighet anklager Rackete for med vilje å ha rammet en politibåt som blokkerte veien til kaia. Selv har hun beklaget dette og sagt at hun ikke ville skade noen.

Rackete ble pågrepet da båten la til kai, og hun risikerer opptil ti års fengsel hvis hun blir kjent skyldig i det italienske myndigheter anklager henne for.

Anklages for 'krigshandling'

Den tyske hjelpeorganisasjonen Sea Watch anklager italiensk politi for å ha forårsaket sammenstøtet som følge av at politibåten la seg mellom redningsskipet og havnen for å hindre redningsbåten i å legge til kai.

– Kaptein Rackete foretok alle manøvre svært langsomt, på en ikke-konfronterende måte for slik å gi politibåten massevis av tid til å komme seg unna området mellom Sea-Watch 3 og kaia, skriver organisasjonen i en uttalelse og legger til at de to båtene så vidt var i nærheten av hverandre.

Salvini har anklaget Rackete for å ha utført en «krigshandling».

(©NTB)