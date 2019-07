Politiet har fått kontroll over den lovgivende forsamlingen i Hongkong

utenriks

Etter å ha forsøkt i timevis lyktes flere hundre demonstranter i å storme den lovgivende forsamlingen i Hongkong mandag.

Der reiste demonstrantene et britisk koloniflagg, dro ned portretter av Hongkongs ledere og sprayet byvåpenet med svart maling.

Like over midnatt, lokal tid, skal de siste demonstrantene ha forlatt bygningen slik at opprørspolitiet nå har gjenvunnet kontrollen over bygningen.

Opprørspolitiet hadde i forkant varslet at de ville bruke «passende makt» mot demonstrantene dersom de motsatte seg pålegget om å fjerne seg fra bygningen.

De brukte tåregass for å fjerne demonstrantene som befant deg utenfor, men da de entret bygningen fant de bare mediefolk på innsiden, melder AP.

