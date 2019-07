Tyskland ber Italia løslate kaptein på redningsskip

utenriks

– Etter vår mening kan den juridiske prosessen kun resultere i at Carola Rackete blir løslatt. Jeg vil igjen gjøre dette klart for Italia, sier Maas.

Uttalelsen kom mandag, kort tid før en domstol på Sicilia skulle ta stilling til om den 31 år gamle kapteinen fortsatt skal holdes i husarrest.

Rackete ble pågrepet av italiensk politi lørdag etter at hun trosset innenriksminister Matteo Salvinis ordre om ikke å legge til kai.

Hun er nå tiltalt for å ha medvirket til menneskesmugling og for å ha kjørt inn i en politibåt som skal ha forsøkt å sperre veien for redningsbåten.

Redningsbåten plukket den 12. juni opp over 50 migranter og flyktninger fra en oppblåsbar båt utenfor Libyas kyst. Flere av disse har siden fått komme i land av medisinske årsaker, men rundt 40 av dem har vært på båten i over to uker.

Rackete sier at hun bestemte seg for å tvinge båten til kai ettersom menneskene om bord ble mer og mer desperate, og hun fryktet at noen av dem ville ta sitt eget liv ved å hoppe i sjøen.

Maas mener at saken illustrerer et grunnleggende problem ved hvordan EU håndterer migranter og flyktninger som har rett til å søke asyl i EU-land.

– Kranglingen om hvordan asylsøkere skal fordeles, er uverdig og må ta slutt, skriver han på Twitter.

