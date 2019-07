Kina vil ha kriminell etterforskning etter demonstrasjonene i Hongkong

utenriks

– Disse alvorlige og ulovlige handlingene tråkker på rettsordenen i Hongkong, undergraver Hongkongs samfunnsorden og skader Hongkongs grunnleggende interesser, heter det i en uttalelse tirsdag.

Den kinesiske rikskringkastingen beskriver mandagens protester som en åpenbar trussel mot forholdet mellom Kina og Hongkong, melder nyhetsbyrået Reuters.

Demonstrantenes handlinger er ifølge Kina en direkte utfordring av systemet «ett land, to systemer». Systemet fungerer slik at Hongkong er en delvis selvstyrt by som kontrolleres av myndighetene i Beijing.

Titusener av Hongkongs innbyggere deltok mandag i en fredelig marsj i protest mot blant annet et lovforslag som åpnet for at innbyggere i Hongkong skulle kunne utleveres til Kina for å bli rettsforfulgt der. Forslaget er nå skrinlagt.

Demonstrantene krever også at Hongkongs øverste politiske leder Carrie Lam går av.

Før marsjen stormet hundrevis av demonstranter bygningen som huser den folkevalgte forsamlingen i Hongkong. De rev ned bilder, malte over symboler og malte slagord på veggene.

Politiet brukte tåregass, pepperspray og køller for å stanse demonstrantene.

(©NTB)