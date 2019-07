USA truer EU med toll på ost, svinekjøtt og whisky

utenriks

Varene som forslaget omfatter, har en handelsverdi på rundt 4 milliarder dollar, drøyt 34 milliarder kroner.

På listen har amerikanske myndigheter oppført både skinke, pasta, oliven, whisky og mange oster, som parmesan, reggiano, edamer og gouda.

– I dag har kontoret til USAs handelsrepresentant utstedt en tilleggsliste over produkter som potensielt kan bli gjenstand for mer toll, het det i en uttalelse mandag.

Begrunnelsen for tollen oppgis å være «EUs subsidier på store passasjerfly».

Den forrige listen ble offentliggjort 12. april. Den omfatter varer med en handelsverdi på om lag 21 milliarder dollar (180 milliarder kroner).

I over 14 år har USA og EU beskyldt hverandre for å ha gitt urettferdige subsidier til henholdsvis amerikanske Boeing og franske Airbus, verdens to største produsenter av passasjerfly.

Konflikten er den lengste og mest kompliserte som er klaget inn til Verdens handelsorganisasjon (WHO).

