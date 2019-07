Italia unngår budsjettstraff

utenriks

EU har gjentatte ganger truet Italia med bøter for brudd på budsjettreglene, men sier seg nå fornøyd med planen Italia har lagt fram for å rette opp i situasjonen.

Men siste ord er ikke sagt, understreker EUs finanskommissær Pierre Moscovici. Han understreker at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 vil bli svært viktig, og gjør det klart at EU-kommisjonen kommer til å følge nøye med.

EU-kommisjonens oppdaterte tall viser at Italias budsjettunderskudd ventes å nå 2,04 prosent av BNP i 2019.

(©NTB)