Russland trekker seg formelt fra INF-avtalen

utenriks

Det skriver den russiske regjeringen på sine hjemmesider onsdag ettermiddag.

Avtalen Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) ble inngått mellom USA og Russland i 1987 og forbyr landbaserte mellomdistanseraketter hos de to landene.

Putin varslet allerede i oktober i fjor at han ville trekke Russland fra INF-avtalen. Det kom dagen etter at Donald Trump varslet at USA ville gjøre det samme. Landene har anklaget hverandre for å ha brutt avtalevilkårene over flere år.

I februar kom den formelle bekreftelsen fra USA på at de trer ut av INF-avtalen. Avtalen utløper dermed 2. august i år.

Skrotingen av INF-avtalen har ført til at mange nå frykter en ny atomopprustning mellom de to landene.

En studie atomvåpenmotstandsgruppene ICAN og PAX offentliggjorde i mai viste at amerikanske myndigheter i de tre månedene etter Trumps kunngjøring hadde «inngått avtaler om ikke mindre enn 1 milliard dollar i nye missilkontrakter».

– Utmeldingen fra INF-avtalen er startskuddet på en ny kald krig, sa ICAN-leder Beatrice Fihn i forbindelse med offentliggjøringen av studien.

Også Norges statsminister Erna Solberg (H) har uttrykt bekymring for at de to stormaktene trekker seg fra avtalen.

– Det er alvorlig at INF-avtalen går ut. Dette har vært et rammeverk for en prosess for nedrustning, kontroll og inspeksjon av hverandre som har vært viktig. Så må vi samtidig være ærlige om at avtalen ikke har fungert på noen år, sa Solberg til NTB i februar.

(©NTB)