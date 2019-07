Sikkerhetsrådet kaller inn til hastemøte etter luftangrep i Libya

utenriks

Tajoura, som er en forstad øst for Libyas hovedstad Tripoli, ble rammet av et luftangrep tirsdag kveld. Minst 44 innesperrede flyktninger og migranter ble drept, og minst 130 andre er såret.

Onsdag kaller FNs sikkerhetsråd inn til et hastemøte, som vil bli holdt bak lukkede dører fra klokken 20 norsk tid. Representanter fra både FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Avdelingen for politiske spørsmål (DPA) vil holde brifinger under møtet.

FN mener angrepet trolig er en krigsforbrytelse.

Flyktningleiren i Tajoura huser minst 600 flyktninger og migranter, deriblant barn og kvinner. FN forventer dermed at antallet døde og skadde vil stige.

