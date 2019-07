224.000 nye arbeidsplasser i USA i løpet av juni

utenriks

Dette er betydelig fler enn i mai da antall nye jobber var 72.000, viser tall fra Arbeidsdepartementet.

Tallene for juni ligger også langt over hva som var ventet. Analytikere hadde i gjennomsnitt forventet en økning på 160.000 arbeidsplasser i juni, ifølge en Reuters-undersøkelse. Økningen av ansettelser kan tyde på at arbeidsgivere er mindre bekymret for svak global vekst, handelskrigen mellom USA og Kina og avtagende fordeler av skattekutt.

Innen byggebransjen har antall ansatte økt med 21.000 og for fabrikanter og produsenter med 17.000. Helsesektoren ansatte 50.500, og innen transport ble det ansatt 23.900. I offentlig sektor ble det ansatt 33.000.

Den sterke veksten i arbeidsmarkedet setter USAs sentralbank, Federal Reserve, i et stort dilemma om rentenes utvikling. Sentralbanken har nylig signalisert en rentenedsettelse i USA for å støtte økonomien, men dette kan bli vanskeligere når jobbtallene vokser. De fleste investorer forventer et rentekutt.

Arbeidsledigheten steg til 3,7 prosent fra 3,6 prosent de to forrige månedene. Dette forklares av at antall arbeidsdyktige amerikanere økte.

Timelønnen steg 3,1 prosent fra året før. I gjennomsnitt økte lønningene med 0,2 prosent til 27,9 dollar i timen – noe som er lavere enn forventet.

(©NTB)