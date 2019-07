Tyrkisk domstol frikjenner journalist

utenriks

Altan frikjennes for å ha brutt grunnloven etter mangel på bevis, heter det ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Den 66 år gamle journalisten har vært anklaget for forbindelser til den omstridte tyrkiske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA. Tyrkias regjering mener Gülen sto bak det mislykkede kuppet i Tyrkia i 2016.

Ankedomstolen frikjente også Nazli Ilicak og Ahmet Altan, som også var anklaget for å delta i det mislykkede kuppet. De ble i fjor dømt til livstid i fengsel, men domstolen sier at de aldri skulle ha blitt stilt for retten for å ha brutt grunnloven.

Ifølge den sivile samfunnsorganisasjonen P24 sitter 140 tyrkiske journalister i fengsel. Tyrkia, som har fengslet flere journalister enn noe annet land, er rangert blant de verste landene på pressefrihetsindeksen – nummer 157 av til sammen 180 land.

(©NTB)