utenriks

Mange av ofrene er ifølge afghanske tjenestemenn elever ved en skole i nærheten.

Taliban påtar seg ansvaret for det som beskrives som et selvmordsangrep. Ifølge en talsmann for opprørsgruppa ble flere etterretningsfolk drept.

Angrepet ble gjennomført samme dag som en stor afghansk fredskonferanse starter i Doha i Qatar. En rekke afghanske politikere og Taliban deltar på den to dager lange konferansen.

(©NTB)