Italia og Malta ber EU om migrant-møte

utenriks

De to landene ber om at neste møte med EUs utenriksministere skal ha migrasjon som et eget punkt på agendaen. Planlagt tidspunkt for møtet er 15. juli.

– Det er ikke lenger greit å ta stilling til hver sak hver for seg, å finne løsninger i nødstilfeller med voksende politiske utfordringer og alvorlige vanskeligheter, heter det i en felles uttalelse.

Den siste tiden har en rekke redningsbåter i Middelhavet reddet opp migranter fra sjøen, og mange er funnet utenfor Libyas kyst.

– Vi trenger en strukturert, permanent mekaniske på EU-nivå som kan ta hånd om alle de følsomme problemene knyttet til migrasjon, står det videre.

(©NTB)