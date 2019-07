Trump vil ikke ha noe med Storbritannias Washington-ambassadør å gjøre

utenriks

Forholdet mellom USA og Storbritannia har fått seg et slag i siden etter at avisen Mail on Sunday i helgen omtalte lekkede dokumenter fra Storbritannias ambassade i Washington. I dokumentene omtaler ambassadør Kim Darroch blant annet Trump-administrasjonen som inkompetent.

Det har falt dårlig i smak i USA, og mandag Trump retter i to Twitter-meldinger kritikk mot ambassadøren.

– Jeg kjenner ikke ambassadøren, men han er ikke godt likt og har ikke et godt rykte i USA. Vi vil ikke ha noe med ham å gjøre lenger, skriver presidenten.

Han kritiserer også statsminister Theresa May for hennes håndtering av brexit.

– Jeg har vært kritisk til hvordan Storbritannia og statsminister Theresa May har håndtert brexit. For et rot hun og hennes representanter har lagd. Jeg fortalte henne hvordan det burde gjøres, men hun bestemte seg for å gå en annen vei, skriver Trump.

Han avslutter med å skrive at det er gode nyheter at Storbritannia får en ny statsminister snart, og fastslår at han under statsbesøk for rundt en måned siden var mest imponert over dronningen.

