Hunt og Johnson møter hverandre i TV-debatt

Fjernsynsdebatten starter på ITV klokken 21 norsk tid og finner sted etter at de to har deltatt på en rekke separate arrangement rundt omkring i landet der de har svart på spørsmål fra partimedlemmer.

De rundt 180.000 medlemmene i Det konservative partiet skal senere denne måneden velge ny partileder i en uravstemning. Hunt eller Johnson blir da også automatisk ny statsminister etter Theresa May 24. juli.

Hunts tilhengere har gitt uttrykk for frustrasjon over at Johnson til nå har vært motvillig til å møte Hunt ansikt til ansikt, og de håper derfor at tirsdagens debatt vil være en anledning for Hunt til å komme bedre ut. Ifølge meningsmålinger fra slutten av juni har Johnson langt større oppslutning enn Hunt blant partifellene.

