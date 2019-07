Salvini stengte migrantsenter på Sicilia

utenriks

Salvini er kjent som en sterk motstander av innvandring, og det var med smil om munnen han så mottakssenteret i Mineo utenfor Catania på Sicilia lukke porten for godt.

– Dette sparer vi ganske mye penger på, og vi jobber nå for å finne nye arbeidsplasser til de som jobbet her. For Sicilia, Catania og Mineo kan ikke basere framtiden sin på immigrasjon, sa han.

Salvini trakk også fram nedgangen i antall migranter som har ankommet Italia etter at han tok over posten som innenriksminister for et år siden.

Ifølge Salvini har det totale antallet migranter som har kommet til mottakssentre gått ned fra 182.000 for et år siden til 107.000 i dag.

Tall fra innenriksdepartementet viser at 3.073 migranter har ankommet Italia så langt i år, sammenlignet med 17.000 i samme periode i fjor. På samme tid i 2017 lå tallet på 85.000. Tallene fra i år inkluderer 47 migranter som ble brakt i land i den sicilianske havnen Pozzallo tirsdag morgen.

Salvini har nektet flere humanitære redningsskip å legge til kai i italienske havner, men flere fartøyer har den siste tiden trosset forbudet.

(©NTB)