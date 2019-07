Kommentatorer: Hunt vant debatten, men ingen knockout

utenriks

Den politiske journalisten Andrew Sparrow i The Guardian sier Hunt tirsdag kveld virket bedre informert og at utenriksministeren tok Johnson på senga ved flere anledninger.

– Hunt vant debatten. Men med tanke på hva målingene viser oss, må det en Titanic-aktig katastrofe til for at Johnson skal kaste bort forspranget, skriver Sparrow.

James Forsyth i The Spectator mener debatten manglet en «game changer», noe som gagner Johnson. Også han roser Hunt for innsatsen.

– Silkehanskene ble tatt av. Hunt traff med noen slag, men det ble aldri knockout, skriver BBCs Nick Eardley på Twitter.

Brexitfrist

Johnson har hittil vært favoritten i kappløpet om å ta over som ny leder for det konservative partiet og dermed også Storbritannias neste statsminister. Johnson har vært beinhard på at brexit må skje innen utmeldingsdatoen 31. oktober, uansett om det blir med eller uten en avtale med EU.

Det var imidlertid to øyeblikk som i gårsdagens debatt der Johnson kom svakt ut, påpeker kommentatorene. Det ene var da nektet Johnson å svare på Hunts spørsmål om hvorvidt han tenker å gå av som statsminister dersom brexit skjer etter fristen.

– Jeg tror fortsatt at Johnson vinner, men jeg må bare si dette: Jeg kan ikke huske at noen som har kommet med så få klare tanker om hvordan han skal løse utfordringer, har klart å bli statsminister, skriver ITV-journalist Tom Brady.

Trump-floke

Et annet sentralt moment i debatten var den britiske ambassadøren i Washington, Kim Darroch, som kritiserte USAs president Donald Trump i lekkede dokumenter. Trump og brexit-tilhengere i London har krevd at ambassadøren fjernes.

Under debatten nektet Johnson å vise støtte til ambassadøren, mens Hunt, som tirsdag kritiserte Trump for kommentarene, sa han vil beholde Kim Darroch som ambassadør dersom han blir statsminister.

– Stemningen snudde da Johnson nektet å svare på spørsmålet om ambassadøren. Jeg mistenker at mange er veldig sinte på Trump og hans behandling av vår statsminister og ambassadør, sier politisk redaktør Beth Rigby i Sky News.

