Topprådgiver: Suksessfulle Venezuela-samtaler på Barbados

Det er imidlertid ikke kommet noen kunngjøringer om en løsning.

Rodriguez understreker på Twitter at samtalene fungerer som et rom for å «løse kontroverser på konstitusjonelle og fredelige måter» og kalte det suksessfulle samtaler ledet av norske myndigheter

Mandag startet samtalene, og en rekke møter er holdt for å finne fredelige løsninger på konflikten i Venezuela, ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Norsk UD bekrefter at forhandlingene som ble igangsatt i Oslo, er videreført på Barbados. De vil overfor NTB ikke si noe om når disse samtalene har funnet sted.

Kontinuerlig forhandling

– Partene i denne prosessen vil forhandle kontinuerlig og så raskt som mulig for å finne en løsning som er innenfor rammen av grunnloven. Det er forventet at partene vil gjennomføre konsultasjoner for å kunne gjøre fremskritt i forhandlingene, uttaler UD i en pressemelding.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ber partene vise tilbakeholdenhet i uttalelser om forhandlingsprosessen.

Venezuelas president Nicolás Maduro sa mandag at samtalene på Barbados ville ta for seg alle de store problemene i Venezuela.

Avviser nytt valg

Det har gått rykter om at opposisjonen søkte nytt presidentvalg gjennom samtalene på Barbados, ifølge El Nacional.

Lederen for den Maduro-vennlige grunnlovsforsamlingen, Diosdado Cabello, har imidlertid avkreftet dette.

– Det er ingen presidentvalg her, det er kun en president med navn Nicolás Maduro, som vant valget 20. mai 2018, sa han ifølge avisen.

Regjeringen og opposisjonen holdt to runder med samtaler i Oslo i mai. FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet Oslo-samtalene som konstruktive, men de har ikke resultert i noen løsning på den politiske krisen i det søramerikanske landet.

Flere drepte

Opposisjonsleder Juan Guaidó krever at Maduro går av og at det holdes frie valg med internasjonale observatører.

Nesten 6.800 personer er blitt drept i Venezuela det siste halvannet året, ifølge en rapport fra FNs menneskerettighetsråd. 5.300 av drapene ble begått av sikkerhetsstyrkene i fjor. Ytterligere 1.569 personer ble drept under lignende omstendigheter fra 1. januar og fram til 19. mai i år, ifølge FNs tall.

Samtidig har Venezuelas økonomiske krise blitt stadig verre de siste årene. Det oljerike landet lider nå av hyperinflasjon og mangel på mat og medisin. Flere millioner innbyggere har flyktet fra landet for å slippe unna krisen.

