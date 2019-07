Storbritannia sender nok et krigsskip til Gulf-regionen

utenriks

De to skipene skal midlertidig plasseres nær iransk farvann, opplyser myndighetskilder i Storbritannia.

– HMS Duncan sendes til regionen for å sikre at vi opprettholder en vedvarende maritim sikkerhetstilstedeværelse, mens HMS Montrose sendes av tjeneste for planlagt vedlikehold og mannskapsbytte, opplyser en talsperson.

En kilde opplyser til AFP at rotasjonen har blitt framskutt med flere dager som følge av spenningene i regionen.

Onsdag skal den iranske Revolusjonsgarden skal ha forsøkt å ta en britisk oljetanker i arrest i Persiabukta. De iranske skipene ble til slutt jaget bort av den britiske fregatten HMS Montrose, som eskorterte oljetankeren på ferden gjennom Persiabukta.

Irans president Hassan Rouhani varslet i forkant at den britiske arrestasjonen av et iransk oljeskip ville få konsekvenser for britene. Det iranske skipet ble stanset i Gibraltar grunnet mistanke om at det skulle frakte olje til Syria. Dette ville vært i strid med EU-sanksjonene mot Syria.

Storbritannias utenriksminister ba fredag om at spenningsnivået må dempes. Han mener det gjelder å holde hodet kaldt, og sørge for at det ikke skjer noen «utilsiktet eskalering».

