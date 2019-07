Ekstremværet Barry oppgradert til orkan

utenriks

Ifølge det amerikanske orkanvarslingssenteret (National Hurricane Center) er ekstremværet Barry nå en kategori 1-orkan, med en vindstyrke på 120 kilometer i timen.

Klokken 17, norsk tid, befant uværets øye seg 65 kilometer sør for Lafayette i delstaten Louisiana. Det beveger seg i retning nordvest med en hastighet på ni kilometer i timen og er ventet å treffe land ved småbyen Morgan City vest for New Orleans.

Det er ventet at uværet vil svekkes etter hvert som det trekker lenger inn i landet fra kysten.

Utkanten av uværet har allerede begynt å berøre kysten av den sentrale delen av Louisiana med regn og det er stigende vannivå på utsatte steder. Noen veier langs kysten sto natt til lørdag under vann.

Over 70.000 abonnenter i Louisiana og Mississippi var uten strøm lørdag ettermiddag, norsk tid.

Barry beveger seg sakte, noe som vil medføre kraftig nedbør og fare for oversvømmelser gjennom helgen og inn i begynnelsen av neste uke, ifølge NHCs varsel.

