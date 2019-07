Newzealendere leverer inn våpen mot penger

utenriks

Den første av mer enn 250 landsomfattende innsamlinger ble holdt i Christchurch, hvor 51 muslimer ble drept i terrorangrep under fredagsbønnen for under fire måneder siden.

Politiminister Stuart Nash sier hovedformålet med tilbakekjøpet er å «fjerne de farligste våpnene» som er i omløp. Væpnet politi fulgte med på tilbakekjøpet, der 68 våpeneiere leverte inn til sammen 97 våpen og 94 våpendeler og -tilbehør i løpet av de to første timene.

Politisjef Mike Johnson i Canterbury-provinsen, der Christchurch er hovedsetet, sier 903 våpeneiere har registrert 1.415 våpen som skal veksles inn.

– Politiet ser at dette er en stor endring for det lovlydige våpensamfunnet, og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra folk som kommer innom, sier han.

Regjeringen fikk, med støtte fra opposisjonspartier, umiddelbart gjennomslag for å stramme inn New Zealands våpenlover etter angrepet.

Australskfødte Brenton Tarrant er siktet for deltakelse i en terrorhandling, 51 tilfeller av drap og 40 drapsforsøk under angrepet 15. mars mot moskeene al-Noor og Linwood.

Tarrant skal ha brukt hele fem våpen, inkludert to halvautomatiske rifler, i angrepene.

Han erkjenner ikke straffskyld, og smilte da siktelsen ble lest opp i retten i forrige måned. Tarrant ba ikke om å få ordet, og da dommeren spurte ham direkte om han kunne se og høre fra fengselet hva som foregikk i retten, nikket han bare for å bekrefte.

Saken er berammet til 4. mai neste år, og det er satt av seks uker. Tarrant skal sitte i varetekt fram til neste fengslingsmøte, som er 15. august.

