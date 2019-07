Tyrkias kjøp av S-400 forverrer forholdet til USA

utenriks

Leveransen skjer etter at amerikanerne denne uken advarte mot «reelle og negative» konsekvenser dersom Tyrkia kjøpte forsvarssystemet.

NATO, som teller Tyrkia blant sine medlemmer, er «bekymret for de potensielle konsekvensene» av kjøpet, opplyser en tjenestemann til AFP.

Tyrkia har gjentatte ganger blitt advart om at det russiske systemet ikke er kompatibelt med NATOs våpensystemer, spesielt F-35-programmet, som Washington tidligere har varslet at Tyrkia kan bli kastet ut av.

Telefonsamtale mellom Akar og Esper

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar sa i en telefonsamtale med USAs fungerende forsvarsminister Mark Esper fredag at Tyrkia står overfor alvorlige trusler. Han sa innkjøpet «ikke er et valg, men en nødvendighet», opplyser det tyrkiske forsvarsdepartementet. Pentagon har bekreftet at samtalen fant sted.

Akar sa også at den tyrkiske hæren er den eneste styrken som er i stand til å danne en sikkerhetssone nord i Syria. De to forsvarsministrene har gjort avtale om at en amerikansk delegasjon skal besøke Ankara til uka for å diskutere situasjonen.

Erdogan frykter ikke sanksjoner

Amerikanerne mener det er en risiko for at sensitiv informasjon om F-35 kan lekke til russerne om Tyrkia integrerer S-400 i sitt forsvar. USA har advart landet og sagt det også kan bli møtt med økonomiske sanksjoner dersom kjøpet gjennomføres.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har imidlertid stått på sitt. Etter å ha møtt president Trump i forbindelse med G-20-toppmøtet i Japan i juni, sa Erdogan at han er trygg på at Tyrkia ikke vil bli møtt med amerikanske sanksjoner.

Trump-administrasjonen har foreløpig ikke uttalt seg, men de ledende representantene for demokratene og republikanerne i Representantenes hus sier i en felles uttalelse at det er «vanskelig å forstå» at en «NATO-alliert vil velge å stå sammen med Russland og Vladimir Putin» og ikke USA og tettere NATO-samarbeid.

(©NTB)