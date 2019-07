Ni personer mistet livet da småfly styrtet i Sverige

utenriks

– Jeg kan bekrefte at samtlige om bord har omkommet, sier Gabriella Bandling, pressekontakt på Region Västerbotten, til Aftonbladet. Passasjerene var alle fallskjermhoppere.

Flyet styrtet i høy fart på øya Storsandskär i Umeåelven, like sør for Umeå flyplass i det nordlige Sverige. Ulykken er den alvorligste innen fallskjermsporten i Sverige siden 1989.

Flyet tok av fra Umeå klokken 13.33. Meldingen om styrten kom klokken 14.12. Piloten og åtte fallskjermhoppere omkom.

Flyekspert Jan Ohlsson sier til Aftonbladet at vektforskyvning kan ha ført til rask endring av flyets tyngdepunkt og balanse, noe som igjen kan ha gjort at piloten mistet kontrollen. Ohlsson tror ikke at motorsvikt er en sannsynlig årsak.

Styrtet i skogsområde

Flyet var av typen GippsAero GA8 Airvan. Conny Qvarfordt i redningstjenesten sier til Aftonbladet at flyet tilhørte den lokale fallskjermklubben.

Ifølge Qvarfordt styrtet flyet i et skogsområde på øya Storsandskär. Det skal være flere hytter og hus på den rundt to kilometer lange øya, men disse ble ikke truffet av flyet. Beboere på øya hjelper nå politi og redningstjeneste ved ulykkesstedet.

En video Aftonbladet har fått fra et vitne, viser et fly som går tilnærmet loddrett ned mot bakken med nesen først i svært høy fart.

Sjøfartsverket oppgir at flere personer ringte inn med meldinger om at flyet gikk ned.

Löfven: Stor sorg

Sveriges statsminister Stefan Löfven er orientert om ulykken.

– Det var med stor sorg jeg mottok beskjeden om det styrtede flyet utenfor Umeå. Jeg tenker på de omkomne og deres pårørende i denne stund, sier Löfven til nyhetsbyrået TT.

– Regjeringen er i nær kontakt med de berørte myndigheter, og det er nå viktig å finne årsaken, sier Löfven.

Det er opprettet et krisesenter på Umeå flyplass som pårørende og andre kan kontakte.

Norrlands universitetssykehus i Umeå har satt krisestab.

(©NTB)