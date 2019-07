Tunge EU-land frykter at atomavtalen med Iran kollapser

utenriks

I en felles uttalelse uttrykker de tre landene uro for en opptrapping av spenningen i Golfregionen og ber alle signatarstater om å gå i dialog for å redde avtaleverket, melder Reuters.

Irans president, Hassan Rouhani, sier at landet er innstilt på å samtale med USA, under forutsetning av at amerikanske myndigheter opphever sanksjonene og respekterer atomavtalen fra 2015.

I en fjernsynstale søndag sa Rouhani at Irans betingelse for samtaler er at oljeeksporten kan komme opp på det nivået den hadde før USA trakk seg fra atomavtalen i mai 2018, melder Reuters.

Uttalelsene til de tre europeiske tungvekterne, som alle er parter til avtalen, kommer etter at USA har innført nye og skjerpede sanksjoner mot Iran, samtidig som iranske myndigheter har besluttet å ikke overholde enkelte av avtalens begrensninger.

– Faremomentene er nå av en slik karakter at alle parter må besinne seg og vurdere de mulige konsekvenser av sine handlinger. Tiden er inne for ansvarlig opptreden, slik at ytterligere opptrapping kan unngås og en dialog komme i gang, skriver de tre landene i uttalelsen som er spredd til omverdenen av den franske presidentenes kontor.

