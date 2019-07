Aktor ber om ti års fengsel for mulla Krekar

utenriks

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble sammen med en rekke menn i flere land i Europa pågrepet i Norge 12. november 2015. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen, ifølge NRK.

Ber om arrestordre

Aktor mener to medtiltalte må dømmes til åtte år og seks måneders fengsel, mens det blir bedt om sju år for tre andre, ifølge italienske Rai News.

Italienske medier skriver at aktor også ber om arrestordre for de seks tiltalte.

Rettssaken skulle opprinnelig starte i Bolzano i Italia 13. mars 2017, men har siden blitt utsatt en rekke ganger.

På terrorliste

Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med al-Qaida og med Osama bin Laden.

Krekar ville ikke reise til Italia for å delta i rettssaken.