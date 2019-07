Forskere: Vitamin- og kosttilskudd forlenger ikke livet

utenriks

Forskere ved West Virginia University og Johns Hopkins University i USA har undersøkt hvilken effekt regelmessig inntak av vitamin- og andre kosttilskudd eventuelt har på levealder og helse.

16 ulike tilskudd ble undersøkt: A, B2, B6, B complex, C, D, E, multivitamin, jern, selenium, kalsium og vitamin D, folinsyre, betakaroten, antioksidanter og omega-3.

– Flere vitaminer, fra A til E, har absolutt ingen effekt, sier dr. Safi Khan, som har ledet forskningsprosjektet, til ABC News.

– Ingen av disse tilskuddene ser ut til å gi forlenget levealder, sier han.

Tynt bevisgrunnlag

Forskerne, som presenterer sine funn i siste utgave av tidsskriftet Annals of Internal Medicine, konstaterer at omega-3 i moderat grad kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer, men legger til at bevisgrunnlaget er tynt. Det kan ikke påvises at omega-3 forlenger livet, slår de fast.

Folinsyre reduserer også risikoen for slag, noe også en kombinasjon av kalsium og vitamin D kan gjøre. Også her er bevisgrunnlaget tynt, understreker forskerne.

Den såkalte Middelhavsdietten, som er rik på olivenolje og fattig på rødt kjøtt, har liten innvirkning på risiko for hjerte- og karsykdommer, noe som overrasket forskerne, medgir Khan.

Redusert saltinntak er ifølge studien den eneste dietten som har en klart påviselig effekt, men bare hos personer som fra før har høyt blodtrykk.

Kritikk

Den nye studien vekker debatt og dr. Andrew Shao ved Council for Responsible Nutrition i USA er kritisk.

– Denne studien forteller bare halve historien, mener han og fastholder at vitamin- og kosttilskudd er viktige supplement for mennesker som har en mangelfull diett og ikke får i seg de nødvendige næringsstoffene.

Khan avviser kritikken og har et klart råd til folk:

– Ikke sløs bort penger på dette, sier han og råder i stedet folk til å leve sunt.

