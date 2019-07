Stadig flere sivile ofre i Dutertes krig mot narkotika

utenriks

490 sivile ble drept på Filippinene i første halvår, viser en oversikt fra Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Tre av fire ofre mistenkes for å ha hatt tilknytning til narkotikaomsetning, mens den nest mest utsatte gruppen var tjenestemenn som ofte ble drept av politiske rivaler.

Landets sikkerhetsstyrker sto bak nærmere 60 prosent av drapene, uidentifiserte væpnede grupper 27 prosent og selvutnevnte bekjempere av narkotika knyttes til 8 prosent av drapene.

ACLED, som overvåker væpnede konflikter verden over, konstaterer at Filippinene er et av verdens farligste steder for sivile.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, tok i forrige uke sterk avstand fra det hun betegner som «et ekstraordinært høyt antall dødsfall og gjentatte rapporter om utenomrettslige henrettelser» på Filippinene.

Amnesty International ba tidligere i måneden FN granske det de mener kan være forbrytelser mot menneskeheten i Dutertes krig mot narkotika.

Over 5.000 narkomane og narkolangere er ifølge filippinske myndigheter drept av sikkerhetsstyrkene siden Duterte overtok i 2016.

Human Rights Watch anslår at over 12.000 er drept når også ofre for borgerverngrupper og innleide leiemordere blir tatt med.

(©NTB)