Instagram skjuler antall likerklikk

Istedenfor antallet personer som har likt et innlegg, vil det nå stå at et brukernavn «og andre» har likt bildet. Brukere vil fortsatt kunne se hvor mange som har likt bilder man selv har lagt ut.

Dette skal innføres i en prøveperiode i land som Australia, Japan, Italia og New Zealand, opplyser selskapet til BBC.

– Vi håper at dette vil ta vekk presset om hvor mange likerklikk et innlegg får, sier leder Mia Garlick i Facebook Australia og New Zealand.

Også i Brasil og Irland innføres det nye systemet.

Målet er å undersøke om folk blir mindre opptatt av likerklikk og mer opptatte av å fortelle en historie, legger hun til.

Canada var i mai første land ut til å teste de nye innstillingene.

Forskningsstudier har vist at denne formen for tilbakemelding på innhold kan øke personers selvfølelse, men kan også føre til lavere selvfølelse for dem som ikke får så mange likerklikk.

