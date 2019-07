USA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet

utenriks

USA har gjentatte ganger advart Tyrkia mot å kjøpe det russiske systemet, siden det ikke er kompatibelt med NATOs våpensystemer, spesielt F-35-programmet.

I en uttalelse fra Det hvite hus onsdag kveld heter det at avgjørelsen om å kjøpe det russiske rakettsystemet «gjør videre deltakelse i F-35 umulig».

Amerikanerne har truet med å nekte Tyrkia å kjøpe kampflyene med mindre landet slår strek over avtalen om å kjøpe det russiske rakettsystemet innen 31. juli.

Misfornøyde tyrkere

Tyrkia mener utestengelsen er urettferdig, og oppfordrer USA til å gå tilbake på avgjørelsen.

– Dette ensidige tiltaket er ikke i tråd med allianseånden, og det er heller ikke basert på et legitimt grunnlag, sier det tyrkiske utenriksdepartementet i en uttalelse. Videres beskrives den amerikanske avgjørelsen som «urettferdig»

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere hevdet at ethvert F-35-prosjekt uten Tyrkia er «dømt til å kollapse».

– Vi inviterer USA til å gå tilbake på denne feilen, som vil gjøre det mulig å rette opp den ubotelige skaden som er gjort for vårt strategiske forhold, heter det videre i uttalelsen.

Norsk støtte

USA har tidligere stanset tyrkiske flygeres F-35-trening i USA, samt leveranser av deler og manualer tilknyttet kampflyene. Tyrkia har en kontrakt om kjøp av rundt 100 fly av typen F-35.

Norge er også med i kampflyprogrammet, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har uttrykt støtte til USAs syn i saken.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har imidlertid nektet å gi etter for presset, og i forrige uke mottok Tyrkia sin første leveranse av det russiske missilforsvarssystemet.

Frykter lekkasjer

Amerikanerne mener det er en risiko for at sensitiv informasjon om F-35 kan lekke til russerne om Tyrkia integrerer S-400 i sitt forsvar. Tyrkerne har på den andre siden klaget på at de har fått dårlige betingelser for å kjøpe det amerikanske alternativet Patriot-systemet.

USA har også sagt at Tyrkia kan bli møtt med økonomiske sanksjoner dersom kjøpet gjennomføres, men har foreløpig ikke kommet med noen.

(©NTB)