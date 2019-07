Samtaler om maktfordelingsavtalen i Sudan utsettes

utenriks

Samtalene gjenopptas trolig i løpet av de neste dagene, ifølge leder Amjad Farid i paraplyorganisasjonen Alliansen for frihet og endring for protestbevegelsen.

– Vi har besluttet å utsette forhandlingene for å holde flere samtaler i våre ulike grupper, sier han.

Onsdag undertegnet protestbevegelsen og militærjuntaen en viktig avtale om maktfordeling. Avtalen går ut på å opprette et midlertidig regjeringsorgan der lederskapet skal gå på omgang mellom juntaen og opposisjonen i tre år og tre måneder.

Men det gjenstår fortsatt forhandlinger om en rekke andre punkter i avtalen, deriblant et konstitusjonelt dokument som skal avklare makten og rollen til overgangsrådet. Det er ventet at både militærjuntaen og Alliansen for frihet og endring vil søke å få flest mulige seter i overgangsrådet.

Sudans mangeårige president Omar al-Bashir innførte unntakstilstand i februar og oppløste regjeringen. Han utpekte ny regjering og lovet å løse den økonomiske krisen, men demonstrantene fortsatte sine protester. Demonstrantene ba hæren om å gripe inn.

I april satte tusenvis av demonstranter seg ned utenfor hærens hovedkvarter. 11. april tok hæren makten i et kupp, og al-Bashir ble pågrepet og avsatt.

Men landet havnet i en ny krise da juntaen ikke ville la sivile slippe til ved makten. Situasjonen toppet seg 3. juni, da mer enn 100 personer ifølge protestbevegelsen ble drept i sammenstøt.

(©NTB)