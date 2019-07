Stoltenberg kaller situasjonen i Hormuzstredet alvorlig

utenriks

– Det er en alvorlig situasjon. Det er viktig å bidra til å unngå ytterligere opptrapping, og få til nedbygging av spenningene, sier NATO-sjefen til NTB.

– USA har gjort det klart at de er beredt til å samtale med Iran, det er bra. Det viktige er å få ned spenningen i området, fortsetter han.

Stoltenberg understreker at tryggheten for skipsfarten i området er avgjørende for NATO-landene, og ikke minst Norge. Han forteller at saken ble drøftet på NATOs forsvarsministermøte i juni.

– Det er ingen NATO-operasjon i området, men NATO-land er der, sier han.

Det dreier seg ifølge Stoltenberg om USA og Storbritannia, sammen med flere andre NATO-land.

NATO fordømte i en uttalelse lørdag den iranske oppbringingen av to tankskip i Hormuzstredet dagen før. Det ene av de to skipene fikk seile etter kort tid, mens det andre, et svenskeid, britiskregistrert tankskip, er tatt i arrest.

– NATO støtter alle diplomatiske forsøk på å løse situasjonen. Alle allierte er bekymret over Irans destabiliserende aktiviteter, heter det i uttalelsen som er lagt ut på Twitter.

