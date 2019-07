utenriks

På møtet vil May få en oppdatering om situasjonen fra sine ministre og andre tjenestemenn. I tillegg skal sikkerheten for skipsfart i Golfregionen drøftes.

Møtet blir en av de siste viktige aktivitetene for May som statsminister før hun går av onsdag og overlater regjeringen til den som tirsdag blir valgt til ny leder for De konservative.

