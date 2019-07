Irans utenriksminister: – Vi søker ingen konfrontasjon

utenriks

– Det er veldig viktig for Boris Johnson når han skal ta over 10 Downing Street, å forstå at Iran ikke søker konfrontasjon, men at Iran ønsker normale relasjoner basert på gjensidig respekt, sier den iranske utenriksministeren mandag.

Iran tok forrige uke det svenskeide, britiskregistrerte tankskipet Stena Impero i arrest. De mener skipet kolliderte med en fiskebåt. Storbritannia avviser at skipet gjorde noe galt og anklager i et brev til FNs sikkerhetsråd Iran for «ulovlig innblanding».

Boris Johnson er en av kandidatene til å ta over som partileder av De konservative i Storbritannia og dermed statsminister tirsdag.

