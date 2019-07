Johnson og Hunt venter på resultatet

utenriks

Det er foreløpig ikke oppgitt noe klokkeslett for når den nye tory-lederen – som også blir britisk statsminister etter Theresa May – blir kunngjort. «I løpet av formiddagen» og «sent på formiddagen» er formuleringer som går igjen. Ifølge Politico blir navnet gjort kjent «rundt klokken 12.40» norsk tid.

Siste frist for å delta i uravstemningen blant partiets rundt 160.000 medlemmer var mandag klokken 17. Det er altså for sent å gjøre noe med resultatet. Kvelden og natten var satt av til å telle stemmene.

Utenriksminister Hunt og hans forgjenger Johnson var de siste gjenværende av ti kandidater som meldte seg på i kampen om å bli Theresa Mays etterfølger som partileder og statsminister. Etter flere avstemninger i partiets parlamentsgruppe i juni, fikk partimedlemmene en måned på å bestemme seg for hvem som skal lede landet ut av EU.

Begge kandidatene har sagt de vil reforhandle utmeldingsavtalen med unionen, mens EU har sagt at det er uaktuelt å gjøre vesentlige enderinger i avtalen de kom fram til med May.

Johnson, som er soleklar favoritt, var en av de fremste brexit-generalene før folkeavstemningen for tre år siden. Han har lagt seg på en hard linje i lederdebattene: Storbritannia skal ut 31. oktober, uansett om de har en avtale på plass eller ikke. Hunt har derimot sagt at han kan gå med på en kort utsettelse dersom han mener en avtale er innen rekkevidde.

