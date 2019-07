UD: Ikke fått melding om nordmenn blant de skadde i bussulykke i Tyrkia

utenriks

– Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en bussulykke i Alanya, Tyrkia. Den norske ambassaden i Ankara har opprettet kontakt med lokale myndigheter. Så langt har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere skal være blant de skadde, sier pressetalsperson Per Bardalen Wiggen i Utenriksdepartementet til NTB.

Ulykken skjedde i Kemer, som ligger om lag 40 kilometer fra Antalya. Ifølge tyrkiske medier skjedde ulykken i 18-tiden, lokal tid.

En alvorlig skadd

De skadde har blitt fraktet til et lokalt sykehus. Én person skal være alvorlig skadd, ifølge den statlige kringkasteren TRT.

I tyrkiske medier er det motstridende meldinger om antall skadde. Ifølge TRT er til sammen 20 turister skadd, mens den tyrkiske avisa Hurriyet melder om 41 skadde turister – 38 av dem fra Polen.

Ifølge TRT var det turister fra Norge, Russland og Polen om bord i bussen da den kjørte av veien.

Bilder og video fra stedet skal vise bussen liggende på siden i bunnen av en bratt skråning ned fra veien. Det er foreløpig ikke kjent om det er nordmenn blant de skadde.

Reisebyråer sjekker

NTB har vært i kontakt med flere reisebyråer som flyr norske turister ned til området, deriblant TUI og Ving. Ingen av disse har fått melding om ulykken, men jobber med å få klarhet i situasjonen.

Tyrkiareiser bekrefter til NTB at den aktuelle bussen ikke er blant deres busser. Etter det NTB erfarer dreier det seg om en buss som var på vei til flyplassen.

