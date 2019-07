USA tiltaler kinesere for å ha medvirket til nordkoreanske våpenprogrammer

utenriks

Det opplyser justisdepartementet i Washington.

Toppsjef Ma Xiaohong og tre andre ledere i det kinesiske selskapet Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID) er blitt tiltalt av en føderal storjury i New Jersey.

– Gjennom bruk av mer enn 20 stråselskaper skal de tiltalte ha forsøkt å dekke over ulovlige finansielle transaksjoner på vegne av nordkoreanske aktører som var involvert i spredningen av masseødeleggelsesvåpen, sier John Demers i det amerikanske justisdepartementet.

Ifølge tiltalen har DHID samarbeidet med nordkoreanske Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC). Banken har bånd til to andre nordkoreanske aktører som er omfattet av sanksjoner – Tanchon Commercial Bank og Korea Hyoksin Trading Corporation.

De to sistnevnte selskapene er ilagt amerikanske sanksjoner fordi de har bånd til Korea Mining Development Trading Co. som USA mener er Nord-Koreas fremste våpenhandler. Selskapet beskyldes for å være den fremste eksportøren av varer og utstyr knyttet til ballistiske raketter og andre konvensjonelle våpen.

(©NTB)