utenriks

Det er ikke kommet meldinger om sårede, men det er blitt rapportert om materiell skade.

Ifølge den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) skal missilene ha truffet en militærpost som tilhører den syriske hæren i Tel al-Hara i Dara-provinsen sør for Damaskus. SOHR melder også at missilene skal ha truffet to områder i naboprovinsen Quneitra.

Israel har foreløpig ikke bekreftet luftangrepet.

