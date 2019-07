Mueller: Trump kan straffeforfølges når han går av

utenriks

Onsdag møtte Mueller til høring i Representantenes hus i Kongressen for å svare på spørsmål om sin 448 sider lange rapport om Russlands forsøk på å påvirke valgutfallet i Donald Trumps favør i 2016.

Mueller ønsket egentlig ikke å stille til høring, men fikk ikke noe valg. Mandag ventet en rekke kritiske spørsmål både fra demokrater og republikanere, først i justiskomiteen og deretter i etterretningskomiteen.

Seansen, som var ventet å ta minst fem timer, ble direkteoverført på amerikansk fjernsyn, og mange ventet spent på nye avsløringer om hva som ble avdekket under granskingen av Russlands innblanding da Donald Trump ble valgt til president.

Trump hindret

Ved Muellers side under utspørringen satt hans nære medarbeider Aaron Zebley, som ledet granskingen fra dag til dag.

Mueller innledet utspørringen med å gjenta konklusjonene fra sin rapport, blant annet Russland på systematisk vis forsøkte å påvirke presidentvalget.

Lederen i justiskomiteen, demokraten Jerry Nadler, gikk deretter rett på sak og viste til at Trump gjentatte ganger har hevdet at Mueller-rapporten renvasker ham fra anklagene om å ha stukket kjepper i hjulene for etterforskningen.

– Det er ikke i tråd med hva som står i din rapport, er det vel, ville Nadler vite.

– Nei, lød Muellers korte svar.

– Stemmer det at presidenten kan straffeforfølges for dette etter at han har gått av, ville Nadler vite.

– Det stemmer, sa Mueller.

Alvorligste

Mueller brukte nærmere to år på sin gransking og kom til samme konklusjon som amerikansk etterretning, nemlig at russiske myndigheter drev en systematisk kampanje for å sverte demokraten Hillary Clinton og sikre at Trump vant valget.

I over ett år forsøkte etterforskerne å få Trump til å forklare seg, noe han nektet.

Under onsdagens høring beskrev Mueller den russiske innblandingen som det alvorligste forsøket på å undergrave det amerikanske demokratiet noensinne.

– Trodde den russiske regjeringen at de hadde noe å tjene på at Trump vant, ville demokraten Zoe Lofgren vite.

– Det gjorde de, svarte den tidligere spesialetterforskeren.

Etterforskerne fant ikke bevis for at Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med russerne om dette, men konkluderte med at Trump ved minst ti anledninger forsøkte å stikke kjepper i hjulene for Muellers etterforskere.

