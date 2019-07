Johnson gjentok brexit-løfte i sin første tale til Parlamentet

utenriks

Johnson ankom Parlamentet i Westminster litt etter klokken 11 torsdag etter å ha holdt sitt første regjeringsmøte. Begge steder var brexit et av de viktigste temaene den nye statsministeren tok opp.

– Vi skal levere brexit 31. oktober, for å samle og gi ny kraft til dette landet og gjøre det til verdens beste. Vi skal bli det mest fremgangsrike landet, sentrum i et nytt nettverk av handelsavtaler, åpnet Johnson. Han var like offensiv og entusiastisk som han har vært de siste dagene, og budskapet var også det samme.

– For å gjenopprette tilliten til demokratiet, skal vi oppfylle løftet om å forlate EU 31. oktober. Det er jeg og mine ministre innstilt på å gjøre, uansett omstendighetene, sa Johnson og gjentok det som har vært budskapet hans både i kampen om toppjobben, og etter at han denne uken ble bekreftet som partileder og statsminister.

– Jeg vil mye heller ha en avtale. Jeg tror det er mulig, og jeg vil jobbe hardt for å få det til.

– Kom til ro!

Tradisjonen tro var det mange i Underhuset, både i Johnsons egne rekker og blant opposisjonen på den andre siden av salen, som høylytt ga uttrykk for hva de mente om den nye regjeringssjefens budskap. Til slutt satte president John Bercow ned foten.

– Kom til ro. Det er altfor mye støy i salen og altfor mange som synes det er greit å rope ut sin mening til statsministeren. Det blir nok av muligheter til å stille spørsmål, men vi skal lytte til uttalelsen med respekt, sa Bercow før han lot Johnson fortsette.

Statsministeren gjentok at Theresa Mays avtale ikke var god nok og minnet om at den er avvist i Underhuset tre ganger.

– Den avtalen er uakseptabel. Ingen land med selvrespekt og respekt for egen uavhengighet kan akseptere en avtale der man gir fra seg råderetten over egen økonomi og grenser. Jeg tror det finnes andre løsninger, sa Johnson.

Han håpet EU er villig til å gå inn i nye forhandlinger med den samme entusiasmen som ham selv. Samtidig vet han at både unionen og flere medlemsland har sagt at det er uaktuelt å komme med vesentlige innrømmelser og endringer.

Ingen EU-kommissær

Den nyslåtte statsministeren gjorde det også klart at Storbritannia ikke kommer til å nominere noen ny kommissær, men sa også at det ikke er ment å være til hindre for at EU oppnevner en ny kommisjon som skal tiltre i desember.

– Jeg vil også gi en garanti til de millioner av EU-borgere som bor her i landet. Jeg vil takke for deres bidrag og forsikre dem om at under denne regjeringen vil de ha full rett til å bli her, forsikret Johnson før han gikk videre til andre temaer.

Nok en gang lovet han å styrke helsevesenet, utdanningssektoren og politiet. Han snakket også om å endre skattesystemet for å gjøre det mer attraktivt å investere i kapital og forskning. Men heller ikke på de områdene som ikke angår forholdet til EU, kom det noen overraskelser fra mannen som onsdag flyttet inn i Downing Street nummer 10.

