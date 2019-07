Sør-Korea: Nord-Korea har avfyrt to prosjektiler

utenriks

Like etter at sørkoreanske myndigheter bekreftet at Nord-Korea avfyrte ett prosjektil torsdag morgen, kom meldingen om at det var avfyrt to, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

– Nord-Korea avfyrte et uidentifisert prosjektil klokken 5.34 og et annet klokken 5.57 fra Wonsan-området som landet i Japanhavet. De fløy om lag 430 kilometer, uttaler det sørkoreanske militæret.

Til nyhetsbyrået AFP sier en tjenestemann i det amerikanske forsvaret at det første prosjektilet som ble avfyrt, var et kortdistanse-prosjektil.

– Militæret følger situasjonen i tilfelle flere blir avfyrt, heter det i en uttalelsen fra det sørkoreanske militæret.

(©NTB)