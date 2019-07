Sanchez tapte tillitsvotum

utenriks

Kort tid etter at samtalene om en mulig regjeringskoalisjon brøt sammen, tapte Sanchez som ventet et tillitsvotum blant de folkevalgte i Madrid.

Sanchez' sosialdemokratiske parti PSOE ble det største partiet i valget 28. april, men ble ikke store nok til å danne regjering alene.

– Jeg er svært lei for å måtte konstatere at situasjonen fortsatt er fastlåst i nasjonalforsamlingen, sa Sanchez til de folkevalgte torsdag. Han la til at en avtale om en koalisjonsregjering med venstrepartiet Podemos ikke hadde ført fram.

Tirsdag stemte spanske parlamentarikere ned forslaget om en ny Sanchez-regjering. Torsdag fikk han bare støtte fra de 123 PSOE-representantene og ett parlamentsmedlem fra et annet parti. 155 stemte imot ham, ifølge en foreløpig opptelling.

Siden den fungerende statsministeren igjen fikk nei fra et flertall av de folkevalgte, er en nedtelling i gang. Dersom ikke en ny regjering er på plass innen to måneder, regnet fra den første avstemningen tirsdag, må kong Felipe sette en dato for nyvalg.

Sanchez har vært spansk statsminister siden juni i fjor, da et mistillitsforslag felte hans konservative forgjenger Mariano Rajoy.

