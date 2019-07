USA vil gjenoppta føderale henrettelser

utenriks

President Donald Trump er en mangeårig forkjemper for bruk av dødsstraff, og dødsdato er nå blitt satt for fem drapsdømte innsatte.

Samtlige ble funnet skyldig for mer enn 15 år siden i drap som omfattet barn. Den første henrettelsen skal etter planen skje i desember.

Justisminister Barr har instruert det føderale fengselsorganet til å ta i bruk en ny protokoll for giftsprøyter, noe som baner vei for at dødsstraffer igjen kan håndheves etter et langt opphold.

Innsatte som soner dødsdommer på føderalt nivå i USA, er ikke blitt henrettet siden 2003.

Omstridt gift

Det ble gjennomført 25 henrettelser i USA i fjor, men alle ble utført av delstatsmyndigheter og gjaldt personer som var dømt innenfor delstatens rettsvesen.

Den føderale regjeringen har ansvar for rundt 60 dødsdømte innsatte i føderale fengsler.

Bakgrunnen for at de ikke er blitt henrettet, er omdiskuterte henrettelsesmetoder og kontrovers rundt giften som brukes. Trumps forgjenger Barack Obama beordret i 2014 en bred gjennomgang av dødsstraff og metoder.

Én gift

Utredningen er ferdig, men det er i dag fortsatt uklart hva som kom ut av den, skriver nyhetsbyrået AP. Justisdepartementet slår torsdag fast at henrettelsene kan fortsette i regi av føderale myndigheter.

Barr har gitt fengselsmyndighetene ordre om å gjennomføre henrettelser ved bruk av en enkelt injeksjon som med en dødelig dose av fenobarbital. Tidligere er det brukt en giftblanding som inneholder tre stoffer, og som har støtt på juridiske utfordringer.

– Justisdepartementet opprettholder rettssikkerheten – og vi skylder ofrene og deres familier å gjennomføre straffen som vårt rettsvesen har pålagt, sier Barr i en uttalelse torsdag.

Over 200 henrettelser

Ifølge justisministeren har føderale domstoler, inkludert høyesterett, gjentatte ganger stadfestet at bruken av fenobarbital i henrettelser er i overensstemmelse med det åttende grunnlovstillegget. Bestemmelsen forbyr bruk av grusom og uvanlig straff.

– Siden 2010 har 14 delstater brukt fenobarbital i over 200 henrettelser, sier Barr.

Mer enn 20 amerikanske delstater har forbudt dødsstraff, mens flere delstater har i flere tiår latt være å fullbyrde dødsdommer. Siden dødsstraff ble gjeninnført på føderalt nivå i 1988, er det bare blitt utført en håndfull henrettelser.

Selv om den siste skjedde i 2003, har føderal påtalemyndighet fortsatt å legge ned påstand om dødsstraff i en rekke saker.

