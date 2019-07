Solberg forbauset over Trumps kritikk av Sverige

utenriks

– Den grunnleggende forståelsen er at et rettssystem er uavhengig, så det er jo litt forbausende dersom Trump mener at det ikke er det. Sånn er det i USA, og sånn er det i våre land, sier Solberg til NTB.

– Rettssystemet gjør sine beslutninger, og det er ikke et politisk spørsmål, sier hun.

Trump mener Sverige har skuffet USAs afroamerikanske samfunn etter at rapperen A$AP Rocky ble tiltalt for vold torsdag. Rapperen sitter i varetektsfengsel

– Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for at han ikke kunne gjøre noe. Sverige har sviktet vårt afroamerikanske samfunn i USA. Jeg har sett videoene av A$AP Rocky, og han ble forfulgt og trakassert av folk som ville ha trøbbel, skrev presidenten natt til fredag på Twitter.

Trump var i kontakt med Löfven dager før tiltalen ble kjent. Da tilbød han seg å garantere for en eventuell kausjon, men løslatelse mot en økonomisk garanti er ikke en ordning som brukes i Sverige.

Rapperen har innrømmet å ha vært innblandet i hendelsen, men han har ikke erkjent straffskyld. Torsdag sa rapperens forsvarer Slobodan Jovicic at han er svært skuffet over tiltalen, og han mener rapperen er uskyldig.

Domstolen i Stockholm opplyser at behandlingen av saken begynner tirsdag 30. juli.

(©NTB)