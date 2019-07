Sju barn drept i flyangrep mot markedsplass i Syria

utenriks

Syriske regjeringssstyrker, støttet av russiske fly, har den siste tiden trappet opp en offensiv mot den opprørskontrollerte regionen nordvest i landet. Angrepene har krevd hundrevis av menneskeliv og drevet 400.000 mennesker på flukt siden april.

Marerittet blir stadig verre, ifølge FN. De siste dagene er skoler, sykehus, markeder og bakerier bombet. Markedsplassen som ble bombet lørdag, lå i byen Ariha i Idlib-provinsen og er bombet gjentatte ganger den siste uka.

Sju barn var blant de elleve sivile som ble drept i lørdagens angrep, ifølge Syrian Observatory for Human RIghts (SOHR), som oppgir at 28 ble såret.

Ei jente på 18 måneder måtte amputere et bein etter angrepet, ifølge kirurgen Mohamed Abrash på sentralsykehuset i Idlib. Jentas far og bror ble drept, mens moren ligger i sykehussenga ved siden av datteren med indre blødninger og skader i brystet.

Ambulanse bombet

Lørdag ble også to helsearbeidere og en ambulansejåfør drept da en sykebil ble bombet i Kfar Zita, som ligger nær fronten i Hama, ifølge lokale leger.

Flyangrepet skjedde på markedet i Ariha, mens mange var ute og handlet dagligvarer, ifølge en aktivist i Ariha. Dødstallet kunne vært høyere om ikke det lokale sivilforsvaret på forhånd hadde advart mot store folkeansamlinger, mener han.

Sosiale medier har de siste dagene vært fulle av hjerteskjærende bilder og videoer av barn som er blitt såret i de syriske og russiske luftangrepene. Et av bildene ble tatt i Ariha onsdag og viser tre søstre som kjemper for livet. To av dem er fanget i ruinene, mens de klamrer seg til lillesøsteren som henger og dingler fra en utbombet bygning. Den ene, en femåring, døde av skadene, mens søstrene kjemper for livet på sykehus, ifølge lokalt helsepersonell.

Jihadist-kontrollert

Idlib og deler av naboprovinsene Aleppo, Hama og Latakia kontrolleres av Hayat Tahrir al-Sham, en jihadistgruppe ledet av al-Qaidas tidligere Syria-fløy. Regimet fastholder at angrepene er rettet mot terrormål.

Minst 822 sivile, blant dem 208 barn, er drept i offensiven, ifølge SOHR. Ifølge Redd Barna er flere barn drept i Idlib de siste fire ukene enn i hele fjor.

De fleste sivile som befinner seg i opprørsbastionen, er allerede på flukt fra krigen, og mange av dem har valgt å ikke leve i områder som Bashar al-Assads regime har gjenerobret.

I løpet av de siste tre årene har Assads styrker, med støtte fra Russland og Iran-støttede militser, gjenvunnet kontroll over mesteparten av områdene opprørere erobret i starten av krigen. De militære seierne har skjedd etter intense angrep og beileiringer som har tvunget opprørerne nordover.

