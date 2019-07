USA og Guatemala har inngått asylavtale, ifølge Trump

utenriks

Avtalen betyr at mennesker som passerer Guatemala på vei nordover, må søke om asyl der i stedet for ved USAs grense.

Den såkalte «trygt tredjelands-avtalen» omfatter blant annet asylsøkere fra land som El Salvador og Honduras. Målet med avtalen er å dempe strømmen av migranter som krysser gjennom Mexico på vei til USA.

USA og Guatemala har forhandlet om en slik avtale i flere måneder, men onsdag truet Trump med å innføre toll eller andre straffetiltak mot Guatemala dersom landet ikke gikk med på en avtale.

Kraftig press

– Vi vil innføre toll, eller vi gjør noe annet. Vi vurderer å gjøre noe svært alvorlig mot Guatemala, sa han onsdag.

Men fredag var tonen en annen da han hyllet Guatemala og sa at «nå har Guatemala en venn i USA, i stedet for en fiende».

Som en del av avtalen sa Trump også at USA skal øke antall guatemalanere som får komme til USA på midlertidig visum for sesongarbeid i landbruket.

Det er imidlertid uklart når og hvordan den nye asylavtalen eventuelt skal tre i kraft.

Stanset av høyesterett

Guatemalas grunnlovsdomstol har i tre kjennelser fastslått at regjeringen ikke kan inngå en slik avtale med USA uten godkjenning av nasjonalforsamlingen.

Guatemalas regjering kunngjorde avtalen fredag, men uten å kalle den en «trygt tredjelands-avtale». I stedet kaller de den en samarbeidsavtale for å vurdere søknader om beskyttelse.

De samme forholdene som tvinger salvadoranere og honduranere til å flykte, hersker også i Guatemala: Også der herjer kriminelle gjenger som presser folk til å arbeide for dem, fattigdom, arbeidsløshet og en langvarig tørke.

Guatemala har heller ikke ressurser eller systemer for å ta seg av asylsøkere, gi dem husly, utdanning eller arbeidsmuligheter.

– Ondskapsfull og umoralsk

Avtalen blir fordømt av menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International. Amnesty kaller ethvert forsøk på å tvinge familier eller individer til å søke trygghet i Guatemala, opprørende.

Også demokraten Eliot Engel, som er leder for utenrikskomiteen i Representantenes hus, fordømmer avtalen og kaller den ondskapsfull, umoralsk og ulovlig.

– Guatemala er rett og slett ikke et trygt land for flyktninger og asylsøkere, slik loven krever, sier han.

Tjenestemenn i departementet for indre sikkerhet sier at de forventer at avtalen blir ratifisert, og at den kan tre i kraft i august.

Ministeren for indre sikkerhet, Kevin McAleenan, sier at avtalen er et ledd i et langvarig arbeid for å få Guatemala til å ta tak i smugling og migrasjon. Han advarer mot å si at landet ikke er trygt for asylsøkere.

