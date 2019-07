Kai Eide i jevnlig kontakt med Taliban

utenriks

– Jeg har hatt jevnlig kontakt med Taliban fram til nå, men dette er ikke på vegne av den norske regjeringen, sier den tidligere spesialutsendingen til NTB.

Lørdag kveld gikk afghanske myndigheter ut og sa at de vil innlede fredssamtaler med Taliban innen to uker, og flere diplomatkilder sa til internasjonale medier at samtalene skulle starte i Oslo 7. august.

Eide vil ikke gå inn på hvilke konkrete temaer han har diskutert med opprørsgruppen, og understreker at han ikke har vært i kontakt med Taliban rundt den siste utviklingen i saken. Han mener utspillet fra myndighetene i Kabul er urealistisk.

– Utspill som dette, bidrar kun til å skape forvirring og usikkerhet, og utsetter fredsprosessen heller enn å fremskynde den, sier Eide.

Taliban avviser at de planlegger å delta i noe møte med regjeringen. Opprørsgruppen fastholder at de må få på plass en enighet i de pågående forhandlingene med USA før de kan vurdere snakke med Afghanistans regjering.

Eide tror samtalene med USA vil føre fram, og at det vil bli forhandlinger mellom Taliban og Kabul. Han tror også at mulighetene for at noen kommer inn og saboterer fredsprosessen, er langt mindre nå enn før.

– Alt ligger bedre til rette for en fredsavtale nå, sier han.

