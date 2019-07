Landene bak atomavtalen møtes

utenriks

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015 og trådte i kraft året etter.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har gjentatte ganger slått fast at iranerne har overholdt sin del av avtalen, men i mai i fjor trakk likevel president Donald Trump USA fra avtalen. Amerikanerne har siden innført strenge sanksjoner mot Iran.

USA truer også med straffereaksjoner mot land og bedrifter som bryter de amerikanske sanksjonene. EU har forsøkt å komme opp med mottiltak, men uten å lykkes.

Iran mener signaturlandene bør komme dem til unnsetning og dempe følgene av de amerikanske sanksjonene, og for å øke presset har myndigheter de siste ukene anriket mer uran enn avtalen tillater.

Søndag møter iranske representanter utsendinger fra signaturlandene til et forberedende møte i Wien, ledet av generalsekretæren i EUs utenrikstjeneste, Helga Schmid.

Planen er at Wien-møtet skal etterfølges av et møte på ministernivå, men dato for dette er ikke satt.

