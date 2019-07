Taliban avviser meldinger om fredsforhandlinger i Oslo

utenriks

Direkte forhandlinger med representanter for regjeringen vil først bli innledet når det er kunngjort at de utenlandske styrkene i Afghanistan vil bli trukket ut, sier en talsmann for opprørerne, Suhail Shaheen, til Reuters.

Afghanistans fredsminister Abdul Salam Rahimi opplyste lørdag at direkte forhandlinger ville starte i løpet av de neste to ukene, og flere diplomatiske kilder opplyste at samtalene ville finne sted i Oslo 7. august.

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med opprørerne, men Taliban har fastholdt at de bare vil snakke med USA, ikke via «løpegutter», som de anser president Ashraf Ghani og hans regjering for å være.